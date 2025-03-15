ترامب يطلب"الرحمة" لجنود أوكرانيا وبوتين يشترط استسلام كييف

شفق نيوز/ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إجراء محادثات وصفها بـ"جيدة ومثمرة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حين أظهر تفاؤلاً حذراً بشأن إمكانية إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وقال ترامب، عبر منصته على "تروث سوشيال"، إن هناك "فرصة كبيرة لإنهاء الصراع"، وطلب من بوتين "إظهار الرحمة تجاه الجنود الأوكرانيين المحاصرين في منطقة كورسك".

لكن بوتين رد بوضع شروط صارمة، حيث أعلن أن الحفاظ على أرواح القوات الأوكرانية يتطلب إصدار أمر من كييف بالاستسلام.

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن بوتين نقل رسالة إلى ترامب عبر المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، تتضمن مقترحات لوقف إطلاق النار، لكنها مشروطة بشروط "بالغة الصعوبة" وغير مقبولة من الجانب الأوكراني.

في موازاة ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات على روسيا، والتي تشمل نحو 2400 فرد وكيان روسي، في محاولة للضغط على موسكو.

ومع ذلك، يبدو أن أوروبا تواجه تحديات أمنية كبيرة في ظل سياسات ترامب التي تهدف إلى تقليص الدور الأمريكي في ضمان الأمن الأوروبي.

وفي هذا الإطار، تدرس أوروبا تعزيز التعاون مع تركيا كشريك جديد لتعويض الفراغ الأمني. وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده هي الوحيدة القادرة على إنقاذ الاتحاد الأوروبي من مأزقه الحالي، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه تركيا في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة.

بينما تستعد روسيا لفرض أوراق ضغط جديدة على أوروبا عبر نشر صواريخ "أوريشنك" في بيلاروسيا، تبدو المعادلة العالمية أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، مع صعود لاعبين جدد مثل تركيا، وتغير خريطة التحالفات بشكل قد يعيد رسم مستقبل النظام الدولي.

من جهة أخرى، تستعد روسيا لفرض أوراق ضغط جديدة على أوروبا عبر نشر صواريخ "أوريشنك" في بيلاروسيا.

وأكد الرئيس البيلاروسي أليكساندر لوكاشنكو أن هذه الصواريخ ستكون قريبًا في الخدمة لدى الجيش البيلاروسي، مما يزيد من التحديات الأمنية التي تواجهها أوروبا.