ترامب يطرد زيلينسكي من واشنطن: لا تعد إن لم تكن مستعداً للسلام

شفق نيوز/ كشف مسؤول في البيت الأبيض، مساء الجمعة، عن الأحداث التي تبعت المشادة الحادة التي دارت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبين الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي من جهة أخرى في البيت الأبيض.

وقال المسؤول، إن ترامب تشاور في المكتب البيضاوي مع نائبه جي دي فانس ووزيري الخارجية ماركو روبيو والخزانة سكوت بيسنت ومستشار الأمن القومي مايك والتز، ثم اتخذ قرارا بأن زيلينسكي "ليس في وضع يسمح له بالتفاوض"، ووجه روبيو ووالتز لإبلاغ زيلينسكي بأن الوقت حان ليغادر البيت الأبيض.

وبعد اجتماع محتدم، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن نظيره الأوكراني "ليس جاهزا" للسلام، وذلك في أول التصريحات بعد اللقاء المثير للجدل.

وعبر منصته "تروث سوشال"، عبر ترامب عن رأيه بعد اللقاء قائلا "لقد خضنا اجتماعا مثمرا جدا في البيت الأبيض اليوم، تعلمنا الكثير من الأمور التي لم نكن لنفهمها دون خوض حوار تحت ضغط عال".

واضاف: "لقد توصلت بأن الرئيس زيلينسكي ليس جاهزا للسلام، هو يشعر بأن تدخلنا في الأزمة يعطيه أفضلية في المفاوضات، لكنني لا أريد الأفضلية، أريد السلام، ولقد قلل من احترام الولايات المتحدة، من داخل المكتب البيضاوي، بإمكانه العودة فقط عندما يكون مستعدا للسلام".

من جهته، شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة ودونالد ترامب على زيارته لواشنطن، بعد جدال حاد مع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض، مؤكدا أنه "يعمل" من أجل "سلام عادل ودائم" في أوكرانيا.

وكتب في منشور على موقع إكس: "شكرا أميركا، شكرا على الدعم، شكرا على هذه الزيارة. شكرا للرئيس والكونغرس والشعب الأميركي"، مضيفاً: "أوكرانيا بحاجة إلى سلام عادل ودائم ونحن نعمل على ذلك".