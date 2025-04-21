ترامب يصف المحادثات مع إيران بـ"الجيدة"

شفق نيوز/ وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين، المحادثات مع إيران بـ"الجيدة"، وذلك بعد يومين من انتهاء الجولة الثانية منها.

ويوم السبت، اختتمت في العاصمة الإيطالية روما، جولة ثانية من المفاوضات رفيعة المستوى بين الوفدين الأميركي والإيراني حول البرنامج النووي الإيراني، وسط تفاؤل حذر بشأن التوصل إلى حل دبلوماسي.

وجاءت مفاوضات السبت بعد أسبوع من انعقاد جولة أولى في العاصمة العمانية مسقط.

وأعربت إدارة ترامب عن تفاؤلها عقب المفاوضات، مشيرةً إلى "تقدم جيد جدًا" وإلى "اتفاقهما على الاجتماع مرة أخرى" الأسبوع المقبل.

وصرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN: "يوم السبت، في روما، وعلى مدار 4 ساعات في جولتنا الثانية من المفاوضات، أحرزنا تقدمًا جيدًا جدًا في مناقشاتنا المباشرة وغير المباشرة".

وأشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أيضًا إلى أن المفاوضات كانت "إيجابية"، مُصرّحًا للصحفيين بأنها استمرت حوالي 4 ساعات.

وقال: "يمكنني القول إن هناك تقدمًا. لقد توصلنا إلى تفاهم واتفاق أفضل بشأن بعض المبادئ والأهداف في مفاوضات روما هذه".