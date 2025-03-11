ترامب يصعّد حربه ضد كندا.. مضاعفة الرسوم الجمركية وتهديد بإغلاق صناعة السيارات

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم القادمة من كندا من 25% إلى 50%، فيما هدد بإغلاق صناعة السيارات في كندا بشكل دائم.

وقال ترامب في بيان رسمي، أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "هذه الخطوة جاءت رداً على فرض مقاطعة أونتاريو الكندية تعريفة جمركية بنسبة 25% على الكهرباء المصدرة إلى الولايات المتحدة"، موجهاً وزير التجارة بـ "إضافة 25% إضافية إلى التعريفات الحالية، لتصل إلى 50% على جميع واردات الصلب والألمنيوم من كندا، وهي من بين أكثر الدول فرضاً للرسوم الجمركية في العالم".

وأضاف ترامب، "إذا لم تقم كندا بإلغاء هذه الرسوم الجمركية الفادحة وغيرها من التعريفات طويلة الأمد، فسأقوم في الثاني من نيسان/ أبريل بزيادة كبيرة على الرسوم المفروضة على السيارات الكندية المصدرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤدي فعلياً إلى إغلاق صناعة تصنيع السيارات في كندا بشكل دائم".

في خطوة تصعيدية أخرى، أعلن ترامب أنه سيعلن حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالكهرباء داخل المناطق الأميركية المتضررة، مؤكداً أن ذلك سيمكن الحكومة من اتخاذ إجراءات سريعة لحماية الاقتصاد الأميركي من أي تداعيات ناجمة عن القرارات الكندية.

كما أعاد الرئيس الأميركي طرح فكرة ضم كندا إلى الولايات المتحدة، معتبراً أن هذا الحل سيقضي على المشاكل التجارية بين البلدين، ويجعل أميركا "أقوى من أي وقت مضى".

وختم ترامب، حديثه قائلاً إن "كندا تدفع القليل جداً مقابل أمنها القومي وتعتمد على الولايات المتحدة في الحماية العسكرية، حيث نوفر لها دعمًا يفوق 200 مليار دولار سنويًا. لماذا يجب أن يستمر هذا الوضع؟".