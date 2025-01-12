ترامب يشن هجوماً جديداً على المسؤولين: الموت في كل مكان بلوس أنجلوس

شفق نيوز/ شن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، يوم الأحد، هجوماً جديداً على المسؤولين في ولاية كاليفورنيا، بسبب استمرار الحرائق في لوس أنجلوس.

وكتب ترامب، على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل"، أن "الحرائق لا تزال مشتعلة في لوس أنجلوس. والسياسيون غير الأكفاء ليس لديهم أي فكرة عن كيفية إخمادها".

وأضاف ترامب، "إنها واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ بلادنا، إنهم لا يعجزون ببساطة عن إخماد الحرائق، ماذا جرى لهم؟"، مشيرا إلى أن "الموت في كل مكان".

وقبل نحو أسبوع واحد من عودته إلى البيت الأبيض، يواصل ترامب انتقاد الديموقراطيين، وشن هجمات عدة دون أن يقدم أدلة على حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم.

ورجحت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، في وقت سابق من اليوم، بأن تكون حرائق الغابات الضخمة في ولاية كاليفورنيا بفعل "غير متوقع".

ونقلت "بلومبيرغ" عن شركة المرافق العامة "إيديسون إنترناشونال"، الاعتقاد بأن تكون حرائق الغابات الضخمة في ولاية كاليفورنيا نتجت عن "كابل كهربائي".

ويكافح رجال الإطفاء في كاليفورنيا ما لا يقل عن خمسة حرائق غابات كبرى أسفرت حتى الآن عن مقتل 16 شخصا على الأقل، وتدمير ما يقرب من 1900 مبنى وتهدد معالم شهيرة.

وتسببت الحرائق في إحراق ما يقرب من 28 ألف فدان من الأراضي، وأصدرت إدارة الولاية أوامر بإجلاء 130 ألف شخص، وتسببت الحرائق في دمار مجتمعات من ساحل المحيط الهادئ إلى باسادينا الداخلية.