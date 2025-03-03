ترامب يستمتع بطعام زيلينسكي بعد إلغاء اللقاء

شفق نيوز/ في تعليق طريف، قالت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمتع بوجبة الغداء التي كانت مخصصة لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعدما ألغى الأخير حضوره إثر مشادة كلامية حادة بينهما.

وخلال مقابلة مع قناة Fox News، أوضحت ليفيت أن "الرئيس استمتع بالغداء، فقد تناول اليوم غداء زيلينسكي بالمعنى الحرفي والمجازي"، في إشارة إلى تداعيات الخلاف بين الجانبين.

وكان ترامب قد ألغى الغداء المشترك بعد أن خلص إلى أن زيلينسكي "غير مستعد لمناقشات جادة حول تسوية سلمية"، وفق المتحدثة باسم البيت الأبيض.

وكشف نائب رئيس موظفي البيت الأبيض دان سكافينو أن قائمة الطعام تضمنت دجاجًا مشويًا مع إكليل الجبل، وسلطة خضراء بالطماطم والملفوف والهليون، إضافة إلى كريم بروليه مع التوت والبسكويت بالحمضيات.

وجاء إلغاء الغداء عقب مواجهة حادة بين الزعيمين، اتهم خلالها ترامب نظيره الأوكراني بأنه "وضع نفسه في موقف سيئ"، وطالبه بالسعي لتحقيق السلام مع روسيا، فيما أبدى السيناتور جي دي فانس استغرابه من عدم توجيه زيلينسكي الشكر لواشنطن على دعمها المستمر لكييف.

وأدى الخلاف إلى إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك، فيما شوهد زيلينسكي وهو يغادر البيت الأبيض مع وفده.