ترامب يستعد لتنفيذ وعده بحملة ترحيل واسعة للمهاجرين في شيكاغو

شفق نيوز/ يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعبد تنصيبه في 20 كانون الثاني/يناير إلى تنفيذ حملة ترحيل واسعة للمهاجرين في شيكاغو، للوفاء بوعوده السابقة التي أطلقها خلال حملته الانتخابية.

فقد أوضحت 4 مصادر مطلعة أن إدارة ترامب ستنفذ صباح الثلاثاء المقبل حملة مداهمات واسعة النطاق في شيكاغو.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن تستمر الحملة لمدة أسبوع، وسترسل إدارة الهجرة والجمارك الأميركية ما بين 100 إلى 200 ضابط لتنفيذ العملية، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

كما كشفت أن التوقيفات والترحيل ستطال المهاجرين غير الشرعيين الذين تورطوا في مخالفات بسيطة أو أعمال إجرامية

إلا أن هذا لن يمنع أيضاً أن يقبض منفذو الحملة على مهاجرين غير متورطين بمخالفات إنما أوضاعهم غير قانونية، ومن ثم ترحيلهم، حسب ما أوضحت المصادر.

إلى ذلك، كشفت المصادر أن الفريق الانتقالي لترامب بدأ منذ اللحظات الأولى بعد فزه بالرئاسة يدرس المدن التي ستبدأ بها حملات الترحيل هذه، إلى أن تستقر الأمر على البدء بشيكاغو كونها تضم أعدادا كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين، وبسبب الخلاف البارز بين فريق ترامب وعمدة المدينة الديمقراطي براندون جونسون أيضا.

وكان توم هومان، مسؤول الحدود القادم إلى الإدارة الجديدة، زار شيكاغو الشهر الماضي.

يذكر أن قضية المهاجرين كانت استحوذت على حيز واسع خلال السباق الانتخابي الرئاسي الماضي، حيث ركز ترامب مرارا خلال خطاباته على انتهاكات و"جرائم" المهاجرين.

كما روج أحياناً وفريقه فضلا عن الآلاف من مؤيديه إلى إشاعات حول خطف مهاجرين لحيوانات أليفة في بعض الولايات الأميركية وأكلها، وهو ما نفته السلطات المحلية جملة وتفصيلاً.