ترامب يعلق الرسوم لـ90 يوماً ويبقيها على الصين مع زيادة بنسبة 125%

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، رفع الرسوم الجمركية المفروضة على الصين إلى 125%.

وقال ترامب على منصة "تروث سوشال": "نظرا لعدم احترام الصين للأسواق العالمية، أرفع بموجب هذه التعريفة الجمركية المفروضة على الصين من الولايات المتحدة الأميركية إلى 125 بالمئة، على أن يسري مفعولها فورا".

وأضاف "نأمل في مرحلة ما، على أن يكون ذلك في المستقبل القريب، أن تدرك الصين أن أيام استغلال الولايات المتحدة ودول أخرى لم يعد مقبولا".

من جهة أخرى، قرر ترامب تعليق الرسوم الجمركية البالغة 10بالمئة. وقال "أذنت بوقف مؤقت لمدة 90 يوما، مع فرض تعريفة متبادلة مخفّضة بنسبة 10 بالمئة خلال هذه الفترة، على أن يسري مفعولها فورا".

وأوضح ترامب أن "أكثر من 75 دولة اتصلت بممثلي الولايات المتحدة، بما في ذلك وزارتا التجارة والخزانة ومكتب الممثل التجاري الأميركي، للتفاوض على حل للمواضيع قيد النقاش المتعلقة بالتجارة والحواجز التجارية والتعريفات الجمركية والتلاعب بالعملة والتعريفات غير النقدية".

وكان ترامب قد فرض رسوم جمركية على الصين بنسبة 104 بالمئة حيث دخلت حيز التنفيذ صباح الأربعاء.

وفي المقابل، رفعت الصين رسومها الجمركية الانتقامية على الولايات المتحدة من 34 بالمئة إلى 84 بالمئة وذلك اعتبارا من 10 أبريل.

وأعلنت وزارة المالية الصينية، الأربعاء، إن بكين ستفرض رسوما جمركية بنسبة 84 بالمئة على السلع الأميركية اعتبارا من الخميس، ارتفاعا من 34 بالمئة التي أعلنتها في وقت سابق.

وقد تسببت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والتي يقول إنها تهدف لإنهاء العجز التجاري الأميركي مع الكثير من الدول، في هزة للنظام التجاري العالمي القائم منذ عقود وأثارت مخاوف من الركود وأدت لخسارة تريليونات الدولارات من القيمة السوقية لشركات كبرى.