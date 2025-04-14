ترامب: إيران تماطل في التفاوض بسبب التعامل مع أغبياء من بلادنا

شفق نيوز/ هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، بتوجيه ضربات إلى المواقع النووية الإيرانية، متهما طهران بـ"المماطلة" في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض في أثناء لقائه رئيس السلفادور نجيب بُقَيلة، يوم الاثنين، تعليقا على المفاوضات الأمريكية الإيرانية في عُمان: "كان لدينا لقاء معهم يوم السبت، ولدينا اجتماع آخر من المزمع أن يعقد السبت المقبل. وقلت إن هذا وقت طويل، تعرفون أن هذا وقت طويل. وأعتقد أنهم قد يماطلون (في التفاوض) معنا".

وأضاف: "أعتقد أنهم يماطلون معنا لأنهم كانوا متعودين على التعامل مع أشخاص أغبياء في بلادنا" في إشارة ضمنية إلى إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وشدد ترامب على أن "على إيران أن تتخلى عن مفهوم السلاح النووي. ولا يمكن لهم أن يمتلكوا السلاح النووي".

واعتبر أن المفاوضات يجب أن تجري بسرعة لأن إيران "قريبة جدا" من امتلاك السلاح النووي، حسب قوله.

وأكد ترامب: "في حال كان علينا أن نقوم بأي شيء قاس، فإننا سنقوم بذلك"، مضيفاً رداً على سؤال ما إذا كانت تلك الإجراءات تشمل ضربات على المواقع النووية الإيرانية: "بالطبع".

ويأتي ذلك بعد جولة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول برنامج طهران النووي، جرت في سلطنة عمان. ومن المتوقع أن تجري الجولة المقبلة من المفاوضات يوم السبت 19 نيسان/ أبريل الجاري.