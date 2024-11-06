ترامب يراقب قادة العالم ممن لم يتصل به للتهنئة بالفوز

شفق نيوز/ ذكرت شبكة "CNN" نقلا عن مصادر أن الجمهوري دونالد ترامب، الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يراقب عن كثب زعماء العالم الذين اتصلوا به.

وأكدت الشبكة: "الرئيس السابق ترامب وحلفاؤه، وفقا لمصادر متعددة، يراقبون عن كثب من يتصل ومتى، استمتع ترامب الذي يقدر الولاء والإطراء بالاتصالات مع القادة الأجانب قبل الانتخابات وسأل سرا دائرته المحيطة لماذا لم يحاول بعض القادة الاتصال به؟".

وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم تهنئة الجمهوري، دونالد ترامب، على فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال بيسكوف للصحفيين بهذا الصدد: "لست على علم بخطط الرئيس لتهنئة ترامب على (الفوز) بالانتخابات".

وأضاف: "دعونا لا ننسى أن الحديث يدور عن دولة غير صديقة تشارك بشكل مباشر وغير مباشر في الحرب ضد بلدنا".

وأعلن ترامب اليوم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بفارق واضح من الأصوت على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وبانتظار إعلان النتائج الرسمية أفادت "فوكس نيوز" بأن ترامب حصل على 277 صوتا في المجمع الانتخابي، فيما أعلن رئيس مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي مايكل جونسون عن فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة بعد تخطيه حاجز الـ 270 صوتا.