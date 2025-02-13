ترامب "يراضي" الملك عبد الله ويمتدحه برسالة موجهة للأردنيين

شفق نيوز/ وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الخميس، رسالة إلى الشعب الأردني بعد زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن، أظهرت نوعاً من المراضاة لحليفه العربي، بعدما أعلن رفضه خطط ترامب لاستقبال أبناء غزة.

وقال ترامب، في مقطع فيديو نشره البيت الأبيض على صفحته: "إلى الشعب الأردني العظيم، أنتم مجموعة مذهلة.. أنتم أناس رائعون وأنتم متألقون ولديكم طاقة رائعة، أود أن أقول إن لديكم ملكا هو رجل مذهل وقيادي ولديه قلب جميل وهو يحبكم جدا ويحب بلده وقام بأمور رائعة".

وأضاف: "الملك عبدالله هو واحد من أفضل القادة في العالم وأريد فقط أن أخبركم أنكم محظوظون به، وأنا أقول ذلك من قلبي أنتم محظوظون جدا جدا به، حفظكم الرب جميعا.. لديكم حياة رائعة وملك رائع".

والملك عبدالله حليف كبير للولايات المتحدة لكنه رفض الأسبوع الماضي "أيّ محاولات" للسيطرة على الأراضي الفلسطينية ونقل أهلها بعدما صدم ترامب العالم باقتراحه بشأن غزة.

ولدى عودته من واشنطن بعد لقائه ترامب، اصطف عشرات آلاف الأردنيين، الخميس، على جانبي الطريق قرب المطار وحتى بوابة القصر الملكي في عمان لاستقبال العاهل الأردني، تعبيرا عن تأييدهم لموقفه الرافض لإخراج الفلسطينيين من غزة.

وحمل هؤلاء صورا للعاهل الأردني كتب على بعضها "معك سيدنا" و"الأردن ثابت في وجه العواصف بقيادتك"، كما حملوا صوره وولي عهده الأمير حسين بالزي العسكري، كما رفعوا أعلام الأردن بينما ارتدى كثيرون الشماغ الأردني الأحمر والأبيض فيما وضع البعض الكفية الفلسطينية البيضاء والسوداء.

ورُفِعت لافتات كتب على بعضها "الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين" و"لا لتهجير إخوتنا"، إلى جانب خارطة الأردن رسمت بألوان العلم الوطني وكتب أسفلها "كلنا مع الملك".

وبعد لقائه في البيت الأبيض مع ترامب، شدد العاهل الأردني على "معارضته الشديدة لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية".

واقترح ترامب أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على غزة وتقوم بترحيل سكانها الفلسطينيين إلى بلدان أخرى خصوصا مصر والأردن، على أن تعيد بناء القطاع المدمر وتحوله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

ويتحدّر نصف سكان الأردن البالغ عددهم نحو 11 مليونا، من أصول فلسطينية، إذ لجأ إلى الأردن عبر التاريخ ومنذ قيام دولة إسرائيل كثير من الفلسطينيين. ووفقا للأمم المتحدة، هناك 2,2 مليون لاجئ فلسطيني مسجّلين في الأردن.