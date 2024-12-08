ترامب يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بعد سقوط النظام السوري

شفق نيوز/ دعا الرئيس الامريكي المنتخب، دونالد ترامب، يوم الاحد، إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد، على أيدي المعارضة المسلحة.

وقال ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية، إن "روسيا وإيران في حالة ضعف الآن، الأولى بسبب أوكرانيا والاقتصاد السيئ، والثانية بسبب إسرائيل"، لافتاً إلى أن "روسيا فقدت كل اهتمامها بسوريا بسبب أوكرانيا".

وأمس السبت، حث ترامب، الولايات المتحدة على عدم التدخل في الأحداث المتسارعة التي تشهدها سوريا، وسط تقدم فصائل المعارضة نحو العاصمة دمشق.

وقال في تصريحات صحفية، إن "سوريا في حالة فوضى وهي ليست صديقة للولايات المتحدة، والمعركة ليست معركة أمريكا"، ناصحاً الإدارة الحالية بـ"تركها وعدم التدخل".

ورأى الرئيس الأمريكي المنتخب، أن "روسيا غير قادرة على إيقاف تقدم المعارضة في ⁧‫سوريا‬⁩ بسبب انشغالها في أوكرانيا"، مردفاً: "يبدو أن المعارضة السورية تتحرك بشكل كبير للإطاحة بالأسد".