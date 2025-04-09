ترامب يدعو الشركات للانتقال لأمريكا لـ"تجنب التعرفات الجمركية"

شفق نيوز/ دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، الشركات لبدء الانتقال فوراً إلى الولايات المتحدة لتجنب الخضوع للتعرفات الجمركية، بعد ساعات من دخول رسوم جديدة فرضها حيز التنفيذ.

وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي: إن "هذا وقت رائع لنقل شركاتكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مثل أبل، وكما تفعل (شركات) أخرى بأعداد قياسية"، متعهدا بأن يكون ذلك مع "صفر تعريفات، ومن دون تأخيرات بيئية".

وتابع الرئيس الأمريكي بالقول: "لا تنتظروا، قوموا بذلك الآن".

يذكر أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منتجات عشرات الدول دخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 104% على السلع الصينية.