ترامب يخيّر روسيا.. إنهاء حرب أوكرانيا أو العقوبات

شفق نيوز/ خيّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة، روسيا ما بين فرض عقوبات ورسوم جمركية "واسعة النطاق"، أو الإسراع بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق سلام مع أوكرانيا.

وأشار ترامب، في منشور له على منصته "تروث سوشيال" إلى أن روسيا "تدك أوكرانيا في ساحة المعركة"، لافتاً إلى أنه يبحث على نحو متعمق في "فرض عقوبات مصرفية واسعة النطاق، وعقوبات أخرى، ورسوم جمركية على روسيا".

ودعا ترامب، الطرفين (روسيا وأوكرانيا)، إلى الجلوس حول طاولة المفاوضات والتوصل إلى "اتفاق تسوية نهائي بشأن السلام".

وتأتي انتقادات الرئيس الأمريكي، لموسكو في ظل توتر العلاقات بين واشنطن وكييف، عقب الزيارة التي قام بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض الأسبوع الماضي.