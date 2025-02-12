ترامب يحدد بلداً مجاوراً للعراق مكاناً محتملاً للقاء بوتين

شفق نيوز/ أفادت وكالة رويترز وشبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية، مساء الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب عن عزمه لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في المملكة العربية السعودية.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الابيض "سنلتقي في السعودية"، وذلك بعد بضع ساعات من مكالمة هاتفية مع بوتين اتفقا خلالها على إطلاق مفاوضات سلام حول أوكرانيا.

‎ووصف ترامب مكالمته مع بوتين بأنها محادثة جيدة وقال إنها استمرت أكثر من ساعة، مضيفاً أنه لا يعتقد أن من العملي أن تنال أوكرانيا عضوية حلف شمال الأطلسي.

‎وتابع الرئيس الأميركي قائلا: "من غير المرجح أن تستعيد أوكرانيا كل أراضيها"، موضحاً أنه يتوقع "وقفا لإطلاق النار" في أوكرانيا "في مستقبل غير بعيد".

‎وأشار ترامب إلى أن اللقاء مع بوتين "سيشمل ولي العهد السعودي"، مختتماً تصريحاته بالقول: "لم أتعهد بالذهاب إلى أوكرانيا".

وكان ترامب، قد كشف في وقت سابق من اليوم، عن تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قال إنها تضمنت اتفاقاً على بدء العمل لإيقاف الحرب الأوكرانية فوراً.

وقال ترامب: "ناقشنا أوكرانيا والشرق الأوسط والطاقة والذكاء الاصطناعي وقوة الدولار والعديد من الموضوعات الأخرى".

وأضاف: "فكر كلانا في التاريخ العظيم لدولنا، وحقيقة أننا قاتلنا بنجاح كبير معا في الحرب العالمية الثانية، وتذكرنا أن روسيا فقدت عشرات الملايين من الناس، وبالمثل، فقدنا الكثير! تحدث كل منا عن نقاط القوة في دولنا، والفائدة الكبيرة التي سنحصل عليها يوما ما في العمل معا".

وتابع ترامب: "لكن أولا، كما اتفقنا كلانا، نريد وقف الوفيات التي وقعت في الحرب مع روسيا وأوكرانيا"، مردفاً: "اتفقنا على العمل معا عن كثب، بما في ذلك زيارة دول بعضنا البعض. لقد اتفقنا أيضا على أن تبدأ فرقنا المفاوضات على الفور، وسنبدأ بالاتصال بالرئيس زيلينسكي لإبلاغه بالمحادثة، وهو أمر سأفعله الآن".

وزاد بالقول: "لقد طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، والسفير والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، قيادة المفاوضات التي أشعر بقوة أنها ستكون ناجحة".

واستدرك الرئيس الأميركي: "لقد مات الملايين من الناس في حرب لم تكن لتحدث لو كنت رئيسا، لكنها حدثت بالفعل، لذلك يجب أن تنتهي. لا ينبغي فقدان المزيد من الأرواح".

وختم حديثه بالقول: "أود أن أشكر الرئيس بوتين على وقته وجهده فيما يتعلق بهذه الدعوة، وعلى إطلاق سراح مارك فوغل بالأمس، وهو رجل رائع استقبلته شخصيا الليلة الماضية في البيت الأبيض. أعتقد أن هذا الجهد سيؤدي إلى خاتمة ناجحة، آمل أن يكون قريبا".

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أجريا محادثة هاتفية استمرت قرابة الساعة والنصف الساعة.

وقال بيسكوف: "ناقش الرئيسان مسألة تبادل المواطنين الروس والأمريكيين عبر الهاتف، وأكد ترامب لبوتين أن الولايات المتحدة ستنفذ كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن هذا التبادل"، مبيناً أن "الزعيمين ناقشا أيضا الوضع في أوكرانيا".