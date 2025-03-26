ترامب يجدد مطالبته بغرينلاند: أمريكا تحتاجها لضمان الأمن الدولي

شفق نيوز/ أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، مجدداً على مطالباته بضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، مؤكداً أن بلاده بحاجة إليها لضمان الأمن الدولي.

وقال ترامب لمذيع "البودكاست" فينس كولينازي "نحتاج إلى غرينلاند من أجل الأمن والسلامة الدوليين. نحتاج اليها. لا بد من أن نحصل عليها".

وأضاف "أكره أن أعبّر عن ذلك بهذه الطريقة ولكننا سنحتاج إلى الحصول عليها".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير الماضي، يتحدث ترامب علناً عن ضم غرينلاند حتى أنه رفض استبعاد استخدام القوة لتحقيق ذلك.

وتتمتع المنطقة الشاسعة بموقع إستراتيجي في القطب الشمالي وهي غنية بالموارد المعدنية.

وبحسب استطلاعات الرأي يؤيد معظم سكان غرينلاند الاستقلال عن الدنمارك، لكنهم لا يؤيدون أن تضمها واشنطن.

وتعتزم أوشا فانس، زوجة نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، زيارة غرينلاند، المنطقة الدنماركية ذات الحكم الذاتي، على ما أعلن البيت الأبيض الأحد في بيان.

وستزور فانس غرينلاند من الخميس حتى السبت برفقة ابنها ووفد أمريكي لمعاينة مواقع تاريخية والاطلاع على إرث غرينلاند ومشاهدة السباق الوطني لزلاجات الكلاب، وفق البيان.