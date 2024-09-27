ترامب يتعهد لزيلنسكي بإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا

شفق نيوز/ أكد المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب، يوم الجمعة، أنه سيعمل مع أوكرانيا وروسيا لإنهاء حربهما، بينما كان يقف بجانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماعهما في نيويورك.

وأوضح زيلينسكي خلال حديث مع صحافيين في برج ترامب، اليوم الجمعة، أنه يريد مناقشة "خطة النصر" التي وضعتها أوكرانيا مع ترامب.

فيما أشاد ترامب بزيلينسكي، لكنه قال إنه يتمتع أيضا بعلاقات قوية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب "لدينا علاقات جيدة للغاية (مع زيلينسكي)، وكما تعلمون لدي أيضا علاقات حسنة للغاية مع الرئيس بوتين".

كذلك أضاف في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني "أعتقد إذا فزت، فسأحل الأمر بسرعة كبيرة".

يأتي اجتماع ترامب مع زيلينسكي بعد انتقاده للرئيس الأوكراني خلال الحملة الانتخابية، وإبدائه شكوكا في قدرة أوكرانيا حليفة الولايات المتحدة على الانتصار في الحرب مع روسيا.

والتقى زيلينسكي، الذي يزور الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، بالرئيس الديمقراطي جو بايدن ونائبة الرئيس كاملا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة.