ترامب يتعهد بترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين: سنعيدهم إلى فنزويلا

شفق نيوز/ تعهد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب، بترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين في سبرينغفيلد بولاية أوهايو، وتحدث عن خطط لإعادة المهاجرين إلى فنزويلا.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في كاليفورنيا، "سنقوم بترحيل أعداد كبيرة من سبرينغفيلد بولاية أوهايو، ترحيل أعداد كبيرة. سنخرج هؤلاء الأشخاص. سنعيدهم إلى فنزويلا".

وأضاف ترامب أنه ستكون هناك خطط لأكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، بدءًا من مناطق مثل سبرينغفيلد وأورورا.

وأكد أنه في حالة فوزه بالانتخابات، فإنه سيشكل فرقة عمل خاصة من ممثلي وكالات إنفاذ القانون النخبوية التي ستحارب المجرمين من بين المهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف ترامب أنه عبر الحدود الجنوبية إلى الولايات المتحدة، "يأتي ملايين وملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا محتجزين سابقًا في السجون ومستشفيات الأمراض العقلية، والعديد منهم إرهابيون، من جميع أنحاء العالم".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترامب خلال المناظرة مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إن المهاجرين يستولون بعنف على المدن والمباني في الولايات المتحدة.