ترامب يباشر بإجراءات حظر المتحولين جنسياً من الخدمة بالجيش

شفق نيوز/ طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، من المحكمة العليا السماح ببدء سريان حظر تجنيد المتحولين جنسيا في الجيش.

ويأتي طلب الإدارة الأمريكية، عقب أمر مقتضب من محكمة الاستئناف الفيدرالية يحجب تنفيذ سياسة حظر تجنيد المتحولين جنسيا الجديدة على مستوى البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

ووقع ترامب في يناير/كانون الثاني الماضي، أمرا تنفيذيا يؤكد أن الهوية الجنسية للمتحولين "تتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة مشرف وصادق ومنضبط، حتى في حياته الشخصية، مما يشكل تهديدا للاستعداد العسكري".

وفي 20 يناير/كانون الثاني 2025، وقع ترامب مرسوما يعترف فقط بجنسين بيولوجيين هما الذكر والأنثى، وعلى مستوى الولايات سيتم إنشاء الفئات التالية: "امرأة"، "فتاة"، "رجل"، "فتى"، "أنثى"، "ذكر".

ويتعين بموجب هذا القانون على جميع الوكالات استخدام هذه الفئات فقط "عند تفسير أو تطبيق القوانين أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية، وفي أنشطة الوكالة الرسمية الأخرى والوثائق والاتصالات".