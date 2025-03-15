ترامب: انتهى زمن الحوثيين ولن نكون لطفاء مع إيران

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، تفاصيل ضربة وصفها بـ"الحاسمة" ضد الحوثيين في اليمن، مؤكداً انتهاء زمن هذه الجماعة، فيما أشار إلى أن الولايات المتحدة لن تكون لطيفة مع إيران.

وقال ترامب، في بيان اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنّه أمر الجيش الأمريكي اليوم، بشنِّ عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الإرهابيين الحوثيين في اليمن"، لافتاً إلى أن "هذه الجماعة شنّت حملةً متواصلةً من القرصنة والعنف والإرهاب ضد السفن والطائرات والطائرات المُسيّرة الأمريكية، وغيرها".

وانتقد الرئيس الجمهوري، سلفه الديمقراطي جو بايدن، بالقول: "كان رد بايدن ضعيفًا بشكل مثير للشفقة، فواصل الحوثيون المتهورون هجماتهم.. مرّ أكثر من عام منذ أن عبرت سفينة تجارية أمريكية قناة السويس أو البحر الأحمر أو خليج عدن بسلام".

وتابع: "لن نتسامح مع هجوم الحوثيين على السفن الأمريكية، سنستخدم القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا"، مردفاً: "لقد خنق الحوثيون حركة الشحن في أحد أهم الممرات المائية في العالم، مما أدى إلى شلل قطاعات واسعة من التجارة العالمية، وانتهاك المبدأ الأساسي لحرية الملاحة الذي تعتمد عليه التجارة الدولية".

وزاد بالقول: "يُنفّذ مقاتلونا الشجعان الآن هجمات جوية على قواعد الإرهابيين وقادتهم ودفاعاتهم الصاروخية لحماية السفن الأمريكية وأصولها الجوية والبحرية، ولاستعادة حرية الملاحة، لن تمنع أي قوة إرهابية السفن التجارية والبحرية الأمريكية من الإبحار بحرية في الممرات المائية العالمية".

ووجه ترامب، رسالة إلى الحوثيين، بالقول: "انتهى وقتكم، ويجب أن تتوقف هجماتكم ابتداءً من اليوم، إن لم يفعلوا، فسيُمطر عليكم جهنم كما لم تروا من قبل".

كما حذر الرئيس الأمريكي، إيران، بالقول: "يجب وقف دعم الإرهابيين الحوثيين فوراً، لا تهددوا الشعب الأمريكي، ولا رئيسه، الذي حاز على أحد أكبر المناصب في تاريخ الرئاسة، ولا ممرات الشحن العالمية"، مستدركاً: "إن فعلتم ذلك، فاحذروا، لأن أمريكا ستحاسبكم بالكامل، ولن نكون لطفاء في ذلك".