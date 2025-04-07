ترامب من الطائرة الرئاسية: لن أتراجع عن الرسوم

شفق نيوز/ قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه لن يتراجع عن فرض تعرفات جمركية واسعة على واردات معظم دول العالم، ما لم تسهم تلك الدول في تعديل ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة، مؤكداً سعيه إلى تحقيق فائض أو على الأقل توازن في الميزان التجاري.

وأوضح ترامب في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أنه لا يسعى لانهيار الأسواق المالية، لكنه أشار إلى ضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة، قائلاً: "في بعض الأحيان يجب تناول الدواء لإصلاح المشكلة."

وأضاف ترامب: "تحدثت مع عدد كبير من القادة، أوروبيين وآسيويين، من كل أنحاء العالم، إنهم متحمسون لعقد صفقة لكنني قلت لن نستمر في تسجيل عجز تجاري مع دولكم، لأن العجز بالنسبة لي يعني خسارة".

وجاءت تصريحاته في وقت تتجه فيه الأسواق المالية العالمية نحو مزيد من التراجع، وسط توقعات بانخفاض حاد مع استئناف التداولات، اليوم الاثنين، رغم تطمينات من مسؤولين في إدارته أشاروا إلى أن أكثر من 50 دولة أبدت استعدادها لبدء مفاوضات تجارية بهدف تقليل الرسوم الجمركية.

ومن المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة بتحصيل الرسوم الجديدة اعتباراً من الأربعاء، في خطوة من شأنها أن تضيف مزيدًا من الغموض إلى المشهد الاقتصادي العالمي، وسط تحذيرات متزايدة من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود.

وكان الرئيس الأميركي قد قضى عطلة نهاية الأسبوع في فلوريدا، حيث مارس رياضة الغولف، ونشر عبر حساباته رسالة قال فيها: "سوف ننتصر. تماسكوا، لن يكون الأمر سهلاً."