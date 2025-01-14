ترامب معلقاً على أضرار حرائق لوس أنجلوس: أكبر من "ضربة نووية"

شفق نيوز/ اعتبر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن الأضرار الناجمة عن حرائق لوس أنجلوس أكبر من "ضربة نووية".

وقال ترامب لقناة "نيوزماكس" التلفزيونية، في تعليقه على وضع الحرائق في لوس أنجلوس، وتابعته شفق نيوز، إن "الوضع أسوأ بكثير مما يمكنك رؤيته على شاشة التلفزيون"، مستطرداً بالقول "أعتقد أن الضرر أكبر مما كان سيحدث لو تم استخدام سلاح نووي".

واتهم ترامب، في وقت سابق، مسؤولي ولاية كاليفورنيا الأميركية بعدم الكفاءة، بسبب تعاملهم مع حرائق الغابات المميتة، التي اندلعت حول لوس أنجلوس.

وقُتل ما لا يقل عن 24 شخصاً ودُمر أكثر من 12.300 مبنى، بما في ذلك منازل المشاهير، إثر الحرائق التي بدأت في مقاطعة لوس أنجلوس في 7 يناير/كانون الثاني، والتي تعتبر الأكبر في تاريخ الولاية.