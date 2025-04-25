ترامب: مستعد للقاء خامنئي ولن نسمح لإيران بامتلاك النووي

شفق نيوز/ اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، انه لن يسمح لايران بامتلاك سلاح نووي، مبدياً استعداده للقاء المرشد الايراني علي خامنئي.

وقال ترامب في تصريحات لوسائل اعلام، إنه "مستعد للقاء الرئيس الايراني او المرشد الاعلى"، معربا عن "استعداده للاتفاق مع ايران دون هجوم عسكري".

واشار الى ان "رفع العقوبات عن ايران في عهد بايدن، سمح لها بتمويل حماس وحزب الله"، لافتا الى ان "السعودية ستنضم الى الاتفاقات الابراهيمية التي ترعاها امريكا في المنطقة".

ويوم امس الخميس، كشف ترامب أن هناك خيارين فقط أمام إيران، مشدداً على أن أحدهما سيئ جداً.

وأعلن أمام الصحافيين أثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور، الخميس، أن "هناك اتفاقا مع إيران في الطريق سينقذ أرواحا كثيرة، إلا أنه لم يكشف مزيداً من التفاصيل حول الاتفاق المزمع".

كما كشف موقع أكسيوس في وقت سابق، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أبلغ المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي بيت ويتكوف، أنه قد لا يكون ممكنا إنجاز اتفاق نووي نهائي وفقا للموعد الذي اقترحه ترمب.

وقال الموقع، نقلا عن مصادر، أن عراقجي سأل ويتكوف عما إذا كان ينبغي للأطراف التفاوض أولا على اتفاق مؤقت، متابعا أن "عراقجي أخبر ويتكوف أن التفاصيل التقنية لأي اتفاق نووي ستصعب جدا إكمال المفاوضات خلال 60 يوما.