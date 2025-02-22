ترامب متفاجيء من موقف مصر والأردن: ستكون هناك أخبار جيدة

شفق نيوز/ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ستكون هناك أخبار جيدة فى الشرق الأوسط، لكنه لم يعلن عن أي تصريحات تخص هذه الأخبار، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأكد ترامب اليوم السبت، أن "خطتي بشأن غزة جيدة لكنني لن أفرضها وسأكتفي بالتوصية".

وأشار ترامب إلى عدم السعي لفرض خطته بشأن غزة، قائلاً في تصريحات له، إنه فوجئ بموقف مصر والأردن الرافض للمقترح الذي طرحه بتفريغ قطاع غزة من سكانه لحين الانتهاء من إعادة الاعمار.

وأضاف الرئيس الأمريكي إن قطاع غزة يتمتع بموقع رائع، إلا أن غزة الآن "غير صالحة للعيش" وإذا ما تم منح سكانها الخيار سيخرجون منها على حد قوله.