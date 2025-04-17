ترامب: لست مستعجلاً على ضرب إيران

شفق نيوز/ علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، على تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز يفيد بأنه عرقل خطة إسرائيلية لمهاجمة إيران.

وقال ترامب في تصريحات لوسائل الإعلام: "لا أقول إنني منعت ذلك، فأنا لست مستعجلاً على القيام بذلك".

واضاف: "أعتقد أن إيران لديها القدرة على أن تكون دولة عظيمة وتعيش بسعادة، هذا هو الخيار الأول، أما الخيار الثاني فسيكون سيئاً للغاية بالنسبة لإيران، وأعتقد أنهم يريدون التفاوض".

واشار الى أن "إيران لا يمكن أن تمتلك أسلحة نووية، الأمر بسيط للغاية".

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الخميس، نقلاً عن مصادر مطلعة داخل الإدارة الأميركية ومسؤولين على دراية بخطط إسرائيلية سرية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوقف خطة لهجوم عسكري كانت إسرائيل تعتزم تنفيذه في مايو المقبل ضد منشآت نووية إيرانية، مفضلاً خيار التفاوض مع طهران للتوصل إلى اتفاق يقيّد برنامجها النووي.