ترامب عن "تيك توك": نريد 50% من ملكية التطبيق

شفق نيوز/ كشف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، عن مساعيه للحصول على 50% من ملكية تطبيق "تيك توك"، للموافقة على إعادة تشغيله بالولايات المتحدة الأميركية.

وفي عشية تنصيبه، قال ترامب في تجمع في واشنطن إنه "سيسمح للتطبيق بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة،لكن ليكون للولايات المتحدة الأميركية ملكية 50% من تيك توك".

وأضاف ترامب، أن "تيك توك لا يساوي شيئاً، هو صفر من دون الحصول على موافقة لتشغيله"، مبيناً أنه "إذا تمت الموافقة، قد تصل قيمتهم إلى تريليون دولار، سيكون لهم قيمة ضخمة".

وتابع ترامب، "أنا أوافق نيابة عن الولايات المتحدة، ليكون لديهم شريك، الولايات المتحدة، وسيكون لديهم الكثير من العطاءات وسنفعل ما نسميه مشروعا مشتركا".

هذا حظر وصول التطبيق الشهير إلى المستخدمين في الولايات المتحدة لمدة 12 ساعة تقريباً، في الوقت الذي كان من المقرر أن يدخل فيه قانون أميركي جديد حيز التنفيذ.