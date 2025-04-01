ترامب: أجريت مكالمة "جيدة" مع السيسي وبحثنا ملفات غزة واليمن

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناولت عدة ملفات إقليمية، من بينها التطورات العسكرية ضد جماعة الحوثي في اليمن والحلول الممكنة في قطاع غزة.

وأوضح ترامب في منشور على حسابه على منصة "تروث سوشال"، أن المكالمة سارت بشكل "جيد للغاية"، مشيرًا إلى أهمية القضايا التي تم بحثها خلال الاتصال.

وتلعب مصر دورًا محوريًا في ملف غزة منذ اندلاع الحرب في القطاع عقب هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، كما يُعد الملف اليمني من أكثر القضايا سخونة في المنطقة، في ظل تكثيف الضربات الأميركية ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران.