تدمير 85 شاهد قبر معظمها لأطفال مسلمين جنوبي بريطانيا والشرطة تحقق

شفق نيوز/ في حادثة غريبة وتقشعر لها الأبدان، تعرّض 85 شاهد قبر، معظمها تخص أطفالاً مسلمين، لأعمال تخريب في مقبرة بمدينة واتفورد، جنوبي بريطانيا.

وفي منشور عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، قال عضو مجلس بلدية "مور بارك وإيستبري" في واتفورد، عباس ميرالي، إن قبور المسلمين في مقبرة "كاربندرز بارك لاون" تعرّضت لاعتداءات تخريبية "مخزية" وتعرضت للتدمير، صباح الأحد الماضي.

بدورها، قالت شرطة "هيرتفوردشاير"، في بيان إنه تم فتح تحقيق بشأن الحادث، مشيرة إلى أن معظم القبور التي تعرّضت للتخريب تعود لأطفال رُضّع وصغار.

وأضاف البيان أن الشرطة ستُكثف دورياتها في المنطقة، داعية الشهود وكل من يملك معلومات حول الحادث إلى التقدّم بالإبلاغ.

وفي تصريح للصحفيين، وصف محمد بوت رئيس بلدية برنت، الهجوم بأنه "هجوم كراهية معاد للإسلام"، مضيفا: "سنقوم بإصلاح القبور المدمرة وإعادة المقبرة إلى حالتها السابقة".

وأكدت مجموعة تسمى "جمعية النساء"، وتعمل على زيادة الوعي الاجتماعي ضد الهجمات على المسلمين (الإسلاموفوبيا) والتمييز في البلاد، في بيان، أن الحادث لا ينبغي النظر إليه على أنه "حالة تخريب فقط، ويجب تسجيله كهجوم معادٍ للإسلام".

كما شاركت الأمينة العامة السابقة للمجلس الإسلامي البريطاني زارا محمد منشوراً على إكس، وصفت فيه الهجوم بأنه "مقلق" و"معادٍ للإسلام" وأعربت عن أملها في العثور على الجناة بسرعة وتقديمهم للعدالة.