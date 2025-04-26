تخفيف العقوبات وحق استخدام النووي.. طهران: الجولة الثالثة تتسم بالجدية

شفق نيوز/ كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم السبت، عن طبيعة الملفات المطروحة على أجندة الجولة الثالثة من المفاوضات بين طهران وواشنطن التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن "المفاوضات (غير المباشرة) مع الولايات المتحدة تتواصل في أجواء جدية".

وأضاف أن "واشنطن وطهران تبحثان تخفيف العقوبات وبناء الثقة بشأن البرنامج النووي"، مؤكداً أن "هذه المفاوضات تبحث حماية حق طهران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية،أول أمس الخميس، مشاركة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، في المفاوضات.

وأوضحت أن مايكل أنتون، مدير تخطيط السياسة في الوزارة، يقود المفاوضات الفنية، التي تجري بالتوازي.

ومن المقرر أن يلتقي أنتون، بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة العمانية مسقط.

وبعد الجولة الثانية من المفاوضات في العاصمة الإيطالية روما، نهاية الأسبوع الماضي، وافق الجانبان على مواصلة المفاوضات.

ومن المتوقع أن يكون التركيز الأساسي خلال المفاوضات على قضية تخصيب اليورانيوم في إيران.