تحول مفاجئ.. ترامب يعلق فرض رسوم جمركية جديدة

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد علق قرار فرض رسوم جمركية جديدة بعد مشاورات أجراها مع وزير المالية سكوت بيسيت ووزير التجارة هوارد لوريتك.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحول المفاجئ في موقف ترامب بشأن فرض الرسوم الجمركية على الواردات جاء بعد أن تمكن الوزيران من إقناع الرئيس بضرورة تعليق بعض الرسوم الجمركية وإعلان ذلك فوراً بهدف تهدئة الأسواق المالية.

وأكدت الصحيفة أن بيسيت ولوريتك استغلا غياب مستشار ترامب للتجارة الدولية، بيتر نافارو، الذي كان يدعم فكرة فرض الرسوم الجمركية على الدول الأخرى، حيث تواجد نافارو في جناح آخر من البيت الأبيض أثناء اللقاء، مما أتاح للوزيرين تقديم مقترحاتهما وتغيير مسار القرار.

وكان ترامب قد وقع في الثاني من أبريل/ نيسان أمراً تنفيذياً يقضي بفرض "رسوم متبادلة" بنسبة 10% على الواردات من دول أخرى، مع تحديد رسوم أعلى دخلت حيز التنفيذ في التاسع من أبريل/ نيسان، تستهدف 57 دولة بناءً على حجم العجز التجاري الأمريكي مع كل دولة بهدف تحقيق توازن تجاري بدلاً من العجز.

لكن في نفس اليوم، أعلن ترامب تعليق العمل بالرسوم المرتفعة بالنسبة لأكثر من 75 دولة لم تتخذ إجراءات مضادة وطلبت الدخول في مفاوضات، وقرر تطبيق الرسوم الأساسية بنسبة 10% فقط لمدة 90 يومًا، باستثناء الصين.