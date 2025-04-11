تحقيق أممي بغارات إسرائيلية استهدفت النساء والاطفال "حصراً" في غزة

شفق نيوز/ أعلنت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، أنها تحقق بعشرات من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت "حصراً" النساء والأطفال في قطاع غزة.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان، إنها "تتحقق في معلومات تتعلق بنحو 36 غارة، مفادها أن الضحايا الموثقين حتى اللحظة هم من النساء والأطفال حصراً، بين 18 آذار/ مارس و9 نيسان/ أبريل 2025، أصابت 224 غارة إسرائيلية تقريباً مبانيَ سكنية وخياما للنازحين".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامدساني إن "ما تقوم به إسرائيل في غزة يقوض القدرة المستقبلية للفلسطينيين على العيش في القطاع".

وأكدت أن "هذه الهجمات وغيرها تثير تساؤلات جدية بشأن امتثال القوات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، لا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم، فتعمد توجيه الهجمات ضد المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية يشكل جريمة حرب".

واوضحت أن "استهداف الصحافيين الفلسطينيين وقتلهم يؤدي إلى تصاعد هذا الاتجاه المثير للقلق، فخلال ليل 6-7 نيسان/ أبريل الجاري، أصابت غارة جوية إسرائيلية خيمة منصوبة أمام مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وكان من المعروف أن عددا من الصحافيين يقيمون فيها، وأفادت التقارير بأن الغارة جاءت من دون سابق إنذار".

وأكدت المسؤولة الاممية، أن "إغلاق إسرائيل للمعابر إلى قطاع غزة لستة أسابيع متواصلة حتى اليوم، يؤدي إلى تفاقم الأوضاع البائسة أصلاً التي يعيش في ظلها المدنيون الفلسطينيون، ويمنع دخول المواد الغذائية ومياه الشرب المأمونة والأدوية وغيرها من المساعدات أو الإمدادات الأساسية".