تحقيق عاجل.. "مسيرات مجهولة" فوق نيويورك

شفق نيوز/ أثار ظهور طائرات مسيرة في سماء منطقة مدينة نيويورك وأجزاء من ولاية نيوجيرسي المجاورة مخاوف السكان والسياسيين المحليين، مما دفع السلطات إلى فتح تحقيقات لتحديد طبيعة هذه الأنشطة الجوية.

وأكدت حاكمة نيويورك كاث هوتشيل في تغريدة على منصة "إكس"، الجمعة، أن السلطات تتابع التقارير التي تفيد برصد مسيرات هذا الأسبوع، مشيرة إلى أنه "لا يوجد دليل حتى الآن على أن هذه الطائرات تشكل تهديداً للسلامة العامة أو الأمن القومي".

وأضافت أن مكتبها يعمل بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة الأمن الداخلي لتعزيز حماية سكان الولاية.

وفي سياق متصل، طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، من بينهم تشاك شومر وكيرستن غيليبراند عن نيويورك، وكوري بوكر وأندرو كيم عن نيوجيرسي، بإحاطة من الجهات الفيدرالية المعنية، بما في ذلك إدارة الطيران الاتحادية، حول نشاط هذه الطائرات.

وجاء في رسالة أرسلوها يوم الخميس أن "سكان منطقة نيويورك وشمال نيوجيرسي أبلغوا منذ أواخر نوفمبر عن عدة حوادث لظهور طائرات مسيرة ليلاً، مما أثار قلقاً كبيراً بين الأهالي وسلطات إنفاذ القانون المحلية".

ولا تزال السلطات تواصل تحقيقاتها للوقوف على تفاصيل الحوادث وضمان سلامة وأمن السكان.