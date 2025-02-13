تحديد هوية منفذ عملية "الدهس" في ألمانيا
شفق نيوز/ كشفت الشرطة الألمانية، يوم الخميس، عن هوية منفذ عملية الدهس في مدينة ميونيخ، لافتة إلى أنه يحمل الجنسية الأفغانية.
وأشار موقع "فيلت" الألماني، إلى أن الرجل هو "طالب لجوء" من أفغانستان، واختلفت التقارير عن عمره، الذي أشير إلى أنه ما بين 24 و26 عاما.
وكانت الشرطة الألمانية، قد ذكرت بوقت سابق من اليوم، أن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص في مدينة ميونيخ الألمانية، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.
وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية أن قرابة 30 شخصا، أصيبوا بجروح، جراء حادث الدهس، ولم تحدد درجات الإصابات.
ووقع حادث الدهس في مكان قريب جدا من فندق Bayerischer Hof، حيث سيعقد مؤتمر ميونيخ الأمني في الأيام المقبلة.
وقالت الشرطة إنها تمكنت من اعتقال السائق، ولا تعتبره يشكل أي تهديد آخر.