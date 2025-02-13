تحديد هوية منفذ عملية "الدهس" في ألمانيا

‎شفق نيوز/ كشفت الشرطة الألمانية، يوم الخميس، عن هوية منفذ عملية الدهس في مدينة ميونيخ، لافتة إلى أنه يحمل الجنسية الأفغانية.

‎وأشار موقع "فيلت" الألماني، إلى أن الرجل هو "طالب لجوء" من أفغانستان، واختلفت التقارير عن عمره، الذي أشير إلى أنه ما بين 24 و26 عاما.

‎وكانت الشرطة الألمانية، قد ذكرت بوقت سابق من اليوم، أن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص في مدينة ميونيخ الألمانية، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

‎وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية أن قرابة 30 شخصا، أصيبوا بجروح، جراء حادث الدهس، ولم تحدد درجات الإصابات.

‎ووقع حادث الدهس في مكان قريب جدا من فندق Bayerischer Hof، حيث سيعقد مؤتمر ميونيخ الأمني في الأيام المقبلة.

‎وقالت الشرطة إنها تمكنت من اعتقال السائق، ولا تعتبره يشكل أي تهديد آخر.