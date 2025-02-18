تحديد موعد جديد للقمة العربية الطارئة في القاهرة بشأن غزة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية المصرية، يوم الثلاثاء، تأجيل القمة العربية الطارئة بشأن بحث الأوضاع في قطاع غزة إلى شهر آذار المقبل.

وذكرت الخارجية في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "جمهورية مصر العربية تستضيف القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية يوم 4 آذار/ مارس 2025 بالقاهرة، وذلك في إطار استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي للقمة".

وأشار البيان، إلى أن "الموعد الجديد تمّ تحديده بعد التنسيق مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية".

ورجح نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي، يوم أمس الاثنين، تأجيل موعد القمة العربية الطارئة المقرر انعقادها في مصر في 27 شباط/ فبراير الجاري، على خلفية التزامات قادة الدول المشاركة.

وقال زكي في تصريح صحفي، إن "الدافع الرئيسي لأي تأجيل محتمل هو حرص مصر على حضور أكبر عدد من القادة لضمان نجاح القمة"، مشدداً على أن "الأسباب ستكون لوجستية بحتة".

وأوضح زكي، أن "القمة تهدف إلى صياغة موقف عربي موحد وقوي بشأن القضية الفلسطينية، في ظل رفض مخطط التهجير الذي طُرح من الجانب الإسرائيلي وتبنته الإدارة الأميركية لاحقاً".