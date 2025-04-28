تحديد موعد اختيار "بابا جديد"

شفق نيوز/ أعلن الفاتيكان، يوم الاثنين، أن المجمع المغلق لانتخاب قائد جديد للكنيسة الكاثوليكية سيبدأ أعماله في السابع من أيار/ مايو المقبل، بمشاركة الكرادلة الناخبين من مختلف أنحاء العالم.

وسيقيم الكرادلة قداساً رسمياً في بازيليك القديس بطرس صباح ذلك اليوم، قبل أن ينتقلوا لاحقاً إلى كنيسة سيستينا لعقد جلسات مغلقة مخصصة لعمليات التصويت التي قد تستمر عدة أيام لاختيار البابا الجديد، خلفاً للبابا الراحل الذي توفي في 21 نيسان/ أبريل الجاري.

ويشارك في عملية الانتخاب الكرادلة الذين لم تتجاوز أعمارهم 80 عاماً، وعددهم 135 كاردينالاً، ضمن مجمع الكرادلة المخول حصراً بانتخاب الحبر الأعظم، بينما شهدت روما اليوم انعقاد الاجتماع الخامس غير الرسمي بمشاركة أكثر من 180 كاردينالاً، لمناقشة أوضاع الكنيسة والتحضير للاستحقاق المرتقب.

وكان تحديد موعد انعقاد المجمع المغلق أبرز الملفات المطروحة خلال اللقاءات التحضيرية التي عقدت في الفاتيكان عقب وفاة البابا، فيما تتجه الأنظار إلى روما مع اقتراب عملية انتخاب من سيقود الكنيسة الكاثوليكية التي تضم نحو 1.4 مليار مؤمن حول العالم.