بأمر من ترامب.. سفارات أميركا تستعد لخفض عدد الموظفين

شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة، عن طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب من السفارات الأميركية في جميع أنحاء العالم الاستعداد لخفض عدد الموظفين.

وقالت المصادر في حديث لرويترز وتابعته وكالة شفق نيوز، إن بعض السفارات طلب منها النظر في خفض أعداد الموظفين الأميركيين وكذلك الموظفين المحليين بنسبة 10 في المئة لكل منهما.

وتوظف السفارات الأميركية في مختلف أنحاء العالم دبلوماسيين وموظفين محليين، وطبقا للمتحف الوطني للدبلوماسية الأميركية، فإن أغلب موظفي السفارة يأتون من البلد المضيف.

وفي سياق منفصل، قال مسؤول أميركي إن نحو 60 متعاقدا في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية تم إنهاء خدماتهم في الأسابيع القليلة الماضية، وإن هناك احتمالا لتسريح مزيد من الموظفين بمكاتب أخرى.

وكانت شبكة "إيه.بي.سي نيوز" أول من أورد نبأ إخطار السفارات الأميركية بالبدء في التخطيط لخفض عدد الموظفين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها لا تعلق على المسائل الداخلية المتعلقة بالموظفين.

وأضاف متحدث باسم الخارجية الأميركية "تواصل وزارة الخارجية تقييم وضعنا العالمي لضمان أننا في أفضل وضع لمواجهة التحديات الحديثة نيابة عن الشعب الأميركي".

تأتي هذه الخطوات في وقت يحاول فيه ترامب إعادة تشكيل السلك الدبلوماسي، إذ أصدر يوم الأربعاء الماضي، أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو بإصلاح البعثات الدبلوماسية لضمان "التنفيذ الأمين والفعال" لأجندته في السياسة الخارجية.