بأمر تنفيذي.. ترامب يوقف "صوت أميركا" ويجمد "الحرة" ويسرح مئات الصحفيين

شفق نيوز/ أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمل الصحفيين في إذاعة "صوت أميركا" وعدد من وسائل الإعلام الممولة حكومياً، ما أدى إلى تعطيل منصات إعلامية اعتُبرت أساسية في مواجهة الدعاية الروسية والصينية.

وتلقى مئات الصحفيين والموظفين في "صوت أمريكا"، و"آسيا الحرة"، و"أوروبا الحرة"، وغيرها من الوسائل الإعلامية الرسمية، إشعارات إلكترونية تُلزمهم بتسليم بطاقات اعتمادهم الصحفية وأجهزة العمل، مع منعهم من دخول مكاتبهم.

وأصدر ترامب أمراً تنفيذياً، أدرج فيه "الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي" ضمن المؤسسات الفيدرالية التي وصفها بأنها "غير ضرورية"، وذلك بعد قرارات سابقة بوقف عمل الوكالة الأمريكية للتنمية ووزارة التعليم.

ووفقًا للبيت الأبيض، تهدف هذه الإجراءات إلى "حماية دافعي الضرائب من تمويل دعاية متطرفة".

في المقابل، وصفت وسائل الإعلام المتأثرة، القرار بأنه "هدية لأعداء أمريكا"، فيما اعتبر ستيفن كابوس، رئيس إذاعة "أوروبا الحرة/راديو ليبرتي"، أن القرار يعزز نفوذ الخصوم مثل روسيا والصين وإيران.

وتُعرف هذه الوسائل الإعلامية باستقلاليتها التحريرية رغم تمويلها الحكومي، إلا أن ترامب انتقد خلال ولايته الأولى تغطيتها، معتبراً أنها يجب أن تروج لسياساته بدلًا من تقديم محتوى مستقل.