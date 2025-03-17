بينهم لاجئون في العراق.. ألمانيا تخصص 300 مليون يورو لمساعدة السوريين

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، يوم الاثنين، أن بلادها تعهدت بتقديم مساعدات للسوريين بقيمة 300 مليون يورو إضافية (326 مليون دولار)، مبينة أن اللاجئين السوريين سيتلقون الدعم والمجتمعات المستضيفة كذلك في العراق والأردن ولبنان وتركيا.

يأتي ذلك قبيل مؤتمر المانحين الذي يعقد بقيادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، تحاول من خلاله دول الاتحاد الأوروبي حشد مساعدة المجتمع الدولي لإعادة بناء هذا البلد الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.

وقالت الوزيرة الألمانية في بروكسل "ستوفر ألمانيا للأمم المتحدة ومجموعة من المنظمات، 300 مليون يورو إضافي في إطار هذه العملية السلمية ومن أجل الشعب السوري وشعوب المنطقة".

وأضافت بيربوك أن أكثر من نصف هذه الأموال سيستفيد منها الشعب السوري وسيتم تنفيذها دون مشاركة الحكومة الانتقالية في البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن التمويل سيخصص لتوفير الغذاء والخدمات الصحية وملاجئ الطوارئ، بالإضافة إلى تدابير الحماية للفئات الأكثر ضعفاً، مبينة أن اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة في العراق والأردن ولبنان وتركيا سيتلقون الدعم أيضاً.

وأكدت بيربوك مجدداً على ضرورة وجود عملية سياسية شاملة لضمان مستقبل سلمي لسوريا، وقالت "بوصفنا أوروبيين، نقف معاً من أجل الشعب السوري، من أجل سوريا حرة وسلمية".

كما دعت الحكومة الانتقالية إلى التحقيق في مقتل مئات المدنيين في قرى يقطنها علويون ومحاسبة المتورطين. وشهدت منطقة الساحل السوري هذا الشهر اشتباكات عنيفة استمرت عدة أيام بين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد ومناصرين لحكام سوريا الجدد. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من ألف شخص قُتلوا في الأحداث.