بينهم قيادي.. مقتل 11 عنصراً من "حركة الشباب" بعملية أمريكية صومالية

شفق نيوز/ أكدت القيادة الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، مقتل القيادي في حركة "الشباب" الإرهابية محمد مير و10 من أعضاء التنظيم، خلال عمليات عسكرية نفذتها بالتعاون مع الجيش الصومالي.

وذكرت في بيان، أن القوات الأمريكية والصومالية نفذتا عمليات في قرية "بير خاني" الواقعة على بعد 35 كيلومترا شمال غرب مدينة كسمايو الساحلية في منطقة جوبالاند بالصومال.

وأضاف البيان أن الغارة الجوية أسفرت عن مقتل 10 أعضاء من حركة "الشباب" إلى جانب القيادي البارز محمد مير.

ونقل عن قائد "أفريكوم" الجنرال مايكل لانغلي، قوله إنهم يتعاونون "مع الدول ذات التفكير المماثل لمكافحة مثل هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية".

وأضاف لانغلي أن "التصدي لهذه التهديدات العابرة للحدود يعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".

وسبق أن أطلق الجيش الصومالي في يوليو/ تموز 2022 عملية عسكرية لتحرير وسط البلاد من حركة "الشباب" بدعم جوي تنفذه "أفريكوم".

وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حربا ضد "حركة الشباب" التي تأسّست مطلع 2004، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.

وطردت القوات الحكومية عناصر الحركة من المدن الرئيسية بين 2011-2012، إلا أنها ما تزال منتشرة في مناطق ريفية واسعة.