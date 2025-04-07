بينهم أطفال ونساء.. قتلى وجرحى إثر قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة

شفق نيوز/ قتل عدد من المواطنين الفلسطينيين وأُصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، جراء غارات جوية وقصف مدفعي عنيف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، بحسب ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية.

وتركّز القصف على مناطق شرقي مدن رفح وغزة وخان يونس، في وقت أُجبر فيه الأهالي على النزوح من مناطق في دير البلح، بعد تلقيهم تهديدات إسرائيلية باستهدافها.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، فقد قتل ستة مواطنين، معظمهم من الأطفال، وأُصيب آخرون، عقب استهداف طائرات الاحتلال منزلاً في شارع الميكانيكية وسط خان يونس، جنوبي القطاع.

وفي السياق ذاته، قصفت مدفعية الاحتلال بشكل كثيف المناطق الشمالية الشرقية من مدينة رفح، ونسفت عدداً من المباني باستخدام المتفجرات، كما استهدفت الطائرات الحربية والمدفعية مناطق شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق من مساء أمس الأحد، قتل 11 مواطناً، بينهم 9 أطفال، وأُصيب آخرون بجروح متفاوتة، جراء غارات وقصف مدفعي استهدف حي التفاح في مدينة غزة.