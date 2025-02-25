بينهم أسرة حمدوك.. مئات القتلى بمجزرة في السودان

شفق نيوز/ استهدف الجيش السوداني، بغارة جوية منزلا لأسرة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، ما تسبب بمقتل 6 من أفرادها.

وكانت الغارة ضمن سلسلة من الغارات العنيفة للجيش أسفرت عن مقتل المئات في كردفان ودارفور، اليومين الماضيين.

وحسب مصدر قريب من أسرة حمدوك، فإن الغارة الجوية للجيش السوداني على منطقة "الدبيبات" قتلت كلا من "خالة حمدوك وابنة خاله وزوجها و3 من أخواتها وأبنائهم"، فضلًا عن وقوع ضحايا آخرين من المنطقة لا يقل عددهم عن 200 شخص بين قتيل وجريح.

واعتبر مراقبون أن القصف الجديد جاء متعمدا لكون المنطقة ليس بها أي مظاهر عسكرية كما أن الاستهداف تم وفق إحداثيات أعُدت مسبقا.

ونعت الحركة الشعبية "التيار الثوري"، ضحايا منطقة "الدبيبات" الذين قتلوا جراء القصف الجوي للجيش السوداني، قائلة إن من بينهم أفرادا من أسرة الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السابق والرئيس الحالي للتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود".

وقالت الحركة التي يقودها ياسر عرمان، في بيان إن "هذه الفاجعة ليست مجرد خسارة شخصية، بل جرح في وجدان السودان بسبب قصف الطيران، يضاف إلى مآسي الحرب الدامية التي أزهقت أرواح الأبرياء وشردت الآلاف من جراء انتهاكات أطرافها".

ودعت إلى وقف نزيف الدم وتحقيق سلام عادل وشامل يعيد للوطن أمنه واستقراره، وفق البيان.

من جهتهم، أكد مواطنون أن الجيش السوداني يتعمد استهداف المدنيين بوساطة القصف الجوي لطيرانه الحربي، مما خلف مئات القتلى في كردفان ودارفور خلال اليومين الماضيين.

وتعرضت مدينتا "نيالا" جنوب دارفور، و"الكومة" شمال دارفور، خلال اليومين الماضيين لغارات جوية مكثفة من الجيش السوداني، ما أدى لمقتل وجرح عشرات المدنيين، بجانب تدمير مرافق خدمية، وفق متابعات "إرم نيوز".

كما قُتل يوم الأحد الماضي ما لا يقل عن 12 شخصا من طلاب "خلاوي" تحفيظ القرآن، حينما استهدف الطيران الحربي منطقة "البان جديد" بولاية شرق دارفور.

ويوم الاثنين، أسقطت قوات الدعم السريع، طائرة حربية للجيش السوداني بعد أن بدأت في إلقاء البراميل المتفجرة على مدينة نيالا، وقد احترقت الطائرة بكامل طاقمها، وفق بيان لـ"الدعم السريع".