بينها كوفيد-19.. مستشفيات بريطانيا تواجه أربعة فيروسات "خطيرة" في شتاء طويل

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "The Guardian" بأن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية "NHS" تواجه مع بداية كانون الأول/ديسمبر ما وصفه الخبراء بـ"أزمة رباعية" غير مسبوقة.

ولفتت إلى أن الارتفاع الحاد في إصابات الإنفلونزا، وكوفيد-19، والنوروفيروس، والفيروس المخلوي التنفسي (RSV) يضع المستشفيات تحت ضغط شديد، بينما تستعد البلاد لأشهر الشتاء الطويلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان، أشارت التقارير الصادرة عن "NHS" إلى أن متوسط عدد المرضى المصابين بالإنفلونزا الذين أدخلوا المستشفيات في إنجلترا الأسبوع الماضي بلغ 1,099 يوميًا، بزيادة كبيرة عن 243 مريضًا فقط خلال نفس الأسبوع من العام الماضي. بينما تضاعفت الحالات الحرجة أيضًا إلى 39 مريضًا، مقارنة بـ9 في 2023.

لكن الإنفلونزا ليست الأزمة الوحيدة. فقد ارتفع عدد المرضى الذين يعانون من أعراض النوروفيروس مثل الإسهال والقيء إلى 756 يوميًا في المتوسط، بزيادة 86% عن العام الماضي. وبالنسبة لكوفيد-19، تم تسجيل 1,390 مريضًا يوميًا، وهو أقل من الأرقام المسجلة في الأعوام السابقة، لكنه لا يزال يشكل تحديًا.

ووصف المدير الطبي الوطني لـNHS، البروفيسور ستيفن بوويس، الوضع بأنه "شديد الخطورة"، محذرًا من أن الأعداد قد ترتفع أكثر ما لم يتخذ الجمهور إجراءات للحماية. ودعا بوويس الناس للحصول على لقاحات الإنفلونزا، وكوفيد-19، والـRSV، قائلًا: "مع استمرار ارتفاع إصابات النوروفيروس، يمكن أن تتحول الأزمة من ثلاثية إلى رباعية بسرعة. لذلك من المهم أن يتخذ الجميع الخطوة ويحصلوا على التطعيم".

وأضاف بوويس: "المستشفيات الآن أكثر انشغالًا من أي وقت مضى قبل دخول الشتاء، ونحن فقط في بداية ديسمبر. لذلك، من الضروري أن نتعاون جميعًا لتخفيف الضغط على الخدمات الصحية."

وأظهر تقرير ”NHS“ أن 36% من المرضى الذين نقلوا بواسطة سيارات الإسعاف انتظروا أكثر من 30 دقيقة لتسليمهم إلى فرق الطوارئ، مقارنة بـ27% في نفس الأسبوع العام الماضي. أما الحالات التي تأخرت لأكثر من ساعة، فقد ارتفعت إلى 16%، أي حوالي 14,805 مرضى.

ومن جانبه أكد وزير الصحة ويس ستريتينغ، أن الوضع يتطلب إصلاحات طويلة الأمد، وقال: "الأزمات الشتوية أصبحت للأسف أمرًا معتادًا، وهذا يجب أن يتغير. نعمل على خطة صحية تمتد لعشر سنوات لتقديم خدمات أفضل تكون قادرة على مواجهة التحديات." كما شجع ستريتينغ المواطنين المؤهلين على الانضمام إلى الملايين الذين تلقوا لقاحاتهم هذا الشتاء، مشيرًا إلى أنها "أفضل وسيلة لحماية أنفسهم وعائلاتهم".