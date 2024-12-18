بيدرسون: نريد حلاً سياسياً للكورد وتنظيم انتخابات "حرة" بسوريا

شفق نيوز/ دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن من دمشق، يوم الأربعاء إلى تنظيم انتخابات "حرة وعادلة" بعد نهاية المرحلة الانتقالية في البلاد، آملا في الوقت نفسه "بحلّ سياسي" للوضع في شمال شرق سوريا مع الإدارة الذاتية الكوردية.

وقال غير بيدرسن في تصريحات للصحافيين في دمشق "نرى الآن بداية جديدة لسوريا التي، بما يتوافق مع قرار مجلس الامن 2254، ستتبنى دستورا جديدا يضمن أن يكون بمثابة عقد اجتماعي جديد لجميع السوريين، وأننا سنشهد انتخابات حرة ونزيهة عندما يحين ذلك الوقت، بعد الفترة الانتقالية".

وتحدث غير بيدرسن، عن "تحديات في بعض المناطق" السورية، مشيرا إلى أن من أكبرها "الوضع في شمال شرق البلاد" الذي تسيطر عليه قوات كردية أقامت إدارة ذاتية في المنطقة.

وشدد المبعوث الأممي، على "الحاجة إلى مساعدة إنسانية فورية" لسوريا تمهيدا "للتعافي الاقتصادي"، معربا عن أمله في "أن نرى بداية عملية (سياسية) تنهي العقوبات".