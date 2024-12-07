بيان عراقي عربي مشترك مع مسار أستانا حول الأزمة السورية

شفق نيوز/ اجتمع وزراء خارجية عدد من الدول العربية بينهم العراق، مع نظرائهم في الدول المشاركة في مسار آستانا، في الدوحة، يوم السبت، وذلك لمناقشة الأوضاع في سوريا، لا سيما التطورات الأخيرة.

وشارك في الاجتماع من جانب الدول العربية وزراء خارجية كل من قطر والعراق والسعودية والأردن ومصر، فيما شارك من جانب مسار آستانا وزراء خارجية كل من إيران وتركيا وممثل عن روسيا.

وبحسب بيان مشترك، أكد المجتمعون، أن "استمرار الأزمة السورية يشكل تطوراً خطيراً على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يستوجب سعي الأطراف كافة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة. كما توافقوا على أهمية تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري ، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة.

وشدد الوزراء، على ضرورة وقف العمليات العسكرية تمهيداً لإطلاق عملية سياسية جامعة استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 ، تضع حدا للتصعيد العسكري الذي يقود إلى سفك دماء المزيد من الأبرياء العزل وإطالة أمد الأزمة، وتحفظ وحدة وسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ، وتحميها من الانزلاق الى الفوضى والإرهاب وتضمن العودة الطوعية للاجئين والنازحين .

وأعلن المجتمعون، استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بينهم من أجل المساهمة الفاعلة في ايجاد حل سياسي للأزمة السورية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعدالة، فضلاً عن تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة.