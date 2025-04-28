بوتين يعلن هدنة "عيد النصر" مع أوكرانيا ويدعو لمفاوضات سلام

شفق نيوز/ أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، توجيهات بوقف إطلاق النار وتعليق العمليات العسكرية كافة خلال احتفالات الذكرى الثمانين للنصر، وذلك لأسباب إنسانية.

وأوضح بيان، رسمي صادر عن الكرملين، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "قرار الهدنة سيدخل حيز التنفيذ من منتصف ليل السابع إلى الثامن من مايو، وحتى منتصف ليل العاشر إلى الحادي عشر من الشهر ذاته"، مشدداً على أن "جميع العمليات القتالية ستتوقف خلال هذه الفترة".

ودعا البيان، الجانب الأوكراني إلى "اتخاذ خطوة مماثلة بإعلان وقف إطلاق النار احتراماً للذكرى السنوية"، محذراً في الوقت نفسه من أن "القوات الروسية سترد بشكل مناسب وحاسم في حال خرق الهدنة من قبل الجانب الأوكراني".

كما جددت موسكو، عبر البيان، دعوتها إلى مفاوضات سلام مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، مؤكدة استعدادها لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة عبر الحوار، والعمل بشكل بناء مع الشركاء الدوليين للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة.