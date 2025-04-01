بوتين يستدعي 160 ألف شاب روسي للقتال في الحرب ضد أوكرانيا

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة الروسية، يوم الثلاثاء، عن صدور مرسوم رئاسي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستدعاء 160 ألف شاب للخدمة العسكرية على خلفية الحرب ضد أوكرانيا.

ووفقا للمرسوم الرئاسي ذي الصلة الصادر الاثنين، فإنه من المقرر تجنيد الشباب الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما بحلول منتصف تموز/يوليو المقبل.

يشار إلى أن هذا هو أكبر عدد من المجندين منذ أن بدأ الكرملين التركيز بشكل أكبر على الجنود المحترفين والخدمة القصيرة كجزء من إصلاح الجيش منذ عام 2012.

ولا تزال روسيا تقوم باستدعاء أكثر من مئة ألف رجل للخدمة العسكرية لمدة عام واحد، وذلك بواقع مرتين في السنة، مرة في الربيع وأخرى في الخريف.

وأعلنت هيئة الأركان العامة أن روسيا تعتمد في حملة التجنيد الإجباري هذه على قاعدة بيانات إلكترونية مركزية.

ورغم ذلك، لم تتوقف مكاتب التعبئة في المقاطعات عن إرسال إشعارات الاستدعاء المطبوعة، والتي سيستمر إرسالها إلى العناوين المسجلة.

وزاد الكرملين بالفعل من قوام قوات الجيش الروسي ثلاث مرات منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.