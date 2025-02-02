بوتين: أوروبا سترضخ لأوامر ترامب

شفق نيوز/ رجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأحد، أن ترضخ دول الاتحاد الأوروبي، لأوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بوتين، في تصريحات صحفية، إن "النخب الأوروبية كانت تفضل جو بايدن لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لديه مفاهيم مختلفة حول ما هو جيد وسيء.

ورأى أن "ترامب سيستعيد النظام بسرعة كبيرة عبر شخصيته، والنخب الأوروبية سترضخ لأوامره"، مشيراً إلى أن "النخب السياسية الأوروبية حاربت ترامب وتدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وأصيبت بالارتباك بعد فوزه".