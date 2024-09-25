بوتين: تراجع حصة "العملات الغربية السامة" في مدفوعات روسيا إلى النصف

شفق نيوز/ اعتبر الرئيس الروسي فلايمير بوتين إجراءات الغرب تجاه المؤسسات المالية وأنظمة الدفع الروسية بأنها معادية، مشيرا إلى تراجع حصة "العملات الغربية السامة" في مدفوعات روسيا إلى النصف.

وجاء تصريح الرئيس الروسي في اجتماع عقد اليوم الأربعاء لرئاسة مجلس الدولة الروسية حول المسائل المرتبطة بالصادرات.

وقال بوتين، في الاجتماع، إن حصة الروبل في المدفوعات الدولية لروسيا اقتربت من 40%، تزامتا مع تراجع حصة "العملات الغربية السامة" إلى النصف.

كذلك لفت إلى تزايد أهمية دور مجموعة "بريكس" في الاقتصاد العالمي، وقال إن مساهمة دول مجموعة "بريكس" في الاقتصاد العالمي تجاوزت حصة مجموعة السبع الكبار، كما أنها تواصل النمو.

وعن مستقبل الاقتصاد العالمي، أفاد الرئيس الروسي بأن التجارة والاقتصاد العالميين يتغيران بنحو ملحوظ، مع ظهور بلدان الجنوب العالمي كقادة.

وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس الروسي في الاجتماع:

حل الصعوبات المرتبطة بعمليات الدفع الخارجية يستغرق وقتا.

تعمل دول في العالم، وليس فقط روسيا، على إنشاء بنية تحتية للمدفوعات تتجاوز حدود الدولة.

روسيا عضو في التجارة الدولية على الرغم من الصعوبات (العقوبات) التي يواجهها قطاع الأعمال الروسي.

يجب زيادة كفاءة الدعم المالي والمعلوماتي للصادرات من أجل التنمية طويلة المدى للعلاقات التجارية الخارجية لروسيا.

الشركات الروسية مستعدة لإنتاج مجموعة كبيرة من السلع عالية التقنية، لذلك من المهم الترويج لها بشكل فعال في الأسواق الخارجية.