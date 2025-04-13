بنغلاديش.. مذكرة اعتقال لبرلمانية بريطانية بعد مزاعم "أرض دكا" وصلتها بـ"حسينة"

شفق نيوز/ أعلنت بنغلاديش، يوم الأحد، إصدار مذكرة توقيف بحق النائبة العمالية في البرلمان البريطاني، توليب صديق، بعد أن نفت الادعاءات الموجهة ضدها، وذلك بعد مزاعم حصولها على قطعة أرض مساحتها 7200 قدم مربع في العاصمة دكا، والتي يقول محاموها إنها لم تملكها قط.

وصرح محامو صديق، بأن هذه الادعاءات "باطلة تمامًا"، مضيفين أنه "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق" لتوجيه أي اتهامات إليها.

واستقالت النائبة صديق من منصبها كوزيرة لشؤون الخزانة في وقت سابق من هذا العام، عقب تحقيق أجراه مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأخلاقيات في صلاتها بنظام عمتها "الشيخة حسينة"، التي أُطيح بها في بنغلاديش العام الماضي.

في وقت سابق من هذا الشهر، صرّحت توليب صديق، لوسائل إعلام عربية، بأن محاميها "مستعدون" للتعامل مع أي أسئلة رسمية تتعلق بمزاعم الفساد في بنغلاديش.

وفي أول تعليق علني لها منذ مغادرتها الحكومة، قالت صديق: "هناك مزاعم مستمرة منذ أشهر، ولم يتصل بي أحد".

وفي الشهر الماضي، أشارت رئيسة وزراء بنغلاديش المؤقتة، إلى أن النائبة لديها "ثروة متبقية" في البلاد، "ويجب محاسبتها".