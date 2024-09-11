بمنشور حصد مليون إعجاب.. تايلر سويفت تؤيد هاريس وترامب يرد

شفق نيوز/ أعلنت نجمة البوب الأميركية، تايلور سويفت، يوم الأربعاء، تأييدها لمرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، كامالا هاريس، بعد المناظرة الرئاسية أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وفي منشور على إنستغرام، قالت سويفت إنها ستصوت في انتخابات الخامس من نوفمبر للمرشحة الديمقراطية، لأنها "تناضل من أجل القضايا والحقوق التي أؤمن بها".

وقالت سويفت التي يتابعها على إنستغرام 283 مليون حساب: "كناخبة، أنا أحرص على مشاهدة وقراءة كل ما بوسعي بشأن سياسات وبرامج كلا المرشحين".

وأضافت أن "هاريس قائدة موهوبة وقوية كما أعتقد"، في منشور حصد أكثر من مليون إعجاب في أقل من 15 دقيقة.

وأعربت سويفت عن قلقها إزاء نشر ترامب مؤخرا لصور مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، تظهر فيها وكأنها تؤيده.

وأكدت رغبتها في مواجهة هذه المعلومات المضللة بإعلان حقيقة نواياها الانتخابية، معتبرة أن "أنجع سبيل لمواجهة التضليل الإعلامي هو الالتزام بالصدق والوضوح".

من جانبه علق الرئيسي الأميركي السابق دونالد ترامب، على إعلان النجمة تايلور سويفت تأييدها لنائبة الرئيس كامالا هاريس بانتخابات الرئاسة التي تجرى في نوفمبر المقبل، متوقعا أن النجمة الأميركية قد تدفع ثمن ذلك.

وقال ترامب خلال مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز": "لم أكن من محبي تايلور سويفت".

وتابع المرشح الجمهوري: "لقد كانت مجرد مسألة وقت لم يكن بإمكانها تأييد بايدن لكنها شخص ليبرالي للغاية يبدو أنها تؤيد دائمًا الديمقراطيين، ومن المحتمل أن تدفع ثمن ذلك في السوق".